Dağ gibi destekle ikiz mucize

İzmirli öğretmen Aynur ve İzzet Bıçak çiftinin şu an 13 aylık olan ikiz bebekleri Ares ve Aren, 2022'de anne karnındayken çok nadir görülen bir hastalığa yakalandı. Yine nadir bir şekilde tek kordon bağıyla anneye bağlı olan bebekler birbirlerinin kanlarındaki suyu çalmaya başladı. Doktorlar acil müdahale edilmezse iki bebeğin de kaybedileceğini söyledi.

20. HAFTADA OPERASYON

Bu hastalığın tedavisi için gereken ameliyat da ancak Ankara Şehir Hastanesi, İstanbul Çapa Tıp Fakültesi ve Konya Meram Hastanesi'nde yapılabiliyordu. Randevu, muayene gibi süreçler için geçecek süreçte bebeklerin ölme riski vardı. Aile, bunun üzerine bir tanıdıkları aracılığıyla AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olan AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ ile iletişime geçti. Dağ hemen harekete geçti ve ailenin bürokrasi gibi sebeplerle zaman kaybetmemesi için Ankara Şehir Hastanesi yetkilileriyle görüştü.

Bunun üzerine Şehir Hastanesi içindeki Kadın Doğum Hastanesi başhekimi hemen aileyle temasa geçip Ankara'ya davet etti. Burada yapılan ameliyatla anne karnında 20. haftalarını geçiren bebeklerin kordonuna ve beslenme damarlarına müdahale edildi ve sorun giderildi. İki hafta hastanede yatan Aynur Bıçak, daha sonra taburcu edildi. Geçtiğimiz yıl da doğum yaptı. Aynur ve İzzet Bıçak çifti, yapılan bu ameliyatla sağlıklı bir şekilde doğan ikizlerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı.

SÜRPRİZ YAPTILAR

Çift, AK Parti ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Hamza Dağ'ın Afyonkarahisar Olucak Köyü Derneği ve Beka Platformu'nun Mevlana Mahallesi'nde yapacağı etkinliğe katılacağını öğrendi. Çift, kucaklarına Ares ve Aren isimli 13 aylık bebeklerini alarak etkinliğe gitti. Çift etkinlikte İzmir'e yapmak istediği hizmetleri anlatan Dağ'ın yanına giderek büyük bir sürpriz yaptı. Anne ve baba Bıçak çifti, gözyaşı içinde "Hamza Bey, bu bebeklerimiz bugün sizin sayenizde yaşıyor" dedi. Dağ ve yanındaki AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı bu sürpriz karşısında çok duygulandı. İki isim, bebekleri kucaklarına alarak sevdi. Yaşanan bu süreçle ilgili Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan anne Aynur Bıçak,

"HAMZA BEY'İN BİZE ANINDA DÖNEREK YARDIM

etmesiyle bebeklerimiz sağlıklı bir şekilde doğdu. Doktorlarımız, 'Eğer bir hafta daha geç kalsaydınız bebekleriniz ölürdü' dediler. Hamza Bey, olmasaydı bugün bizim hayatımız böyle olmazdı. devreye girmesiyle süreç inanılmaz bir şekilde hızlı ilerledi, zaman kaybım olmadı. Yoksa bebeklerimi kaybedecektim. Bu etkinliğe katılacağını öğrence kendisine sürpriz yapalım istedik. 3 yaşımdaki kızımla birlikte ikizlerimi kucağımıza aldığımızda Hamza Bey'in bize yaptığı bu iyilik aklımıza geliyor. Kendisinden Allah razı olsun. İyi ki var" diye konuştu.

'AZMİMİZİ ARTIRDI'

Bu güzel sürprizin kendisini çok duygulandırdığını ve aynı zamanda sevindirdiğini belirten Hamza Dağ ise, "Bu bebekleri kucağımıza alıp sevmek çalışma azmimizi, bu millete hizmet inancımızı ve heyecanımızı daha da artırdı. İzmir'in tüm sorunlarını çözmek için bir yola çıktık. İzmir'e hizmet etmek ve tüm İzmirlilerin mutluluğuna katkıda bulunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

SAYGILI: DAĞ, İZMİR İÇİN ŞANS

AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı da "Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Hamza Dağ, İzmir için gerçekten büyük bir şans. İzmir'de dokunmadığı kesim yok. İşte bu sürprizde de bunun bir örneğini gördük. O anne ve babanın yanımıza geldiklerinde yüzlerinde gördüğümüz ışıltı muhteşemdi" diye konuştu.