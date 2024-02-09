İzmir’de milyarlık vurgun yapan Sedat Ocakçı’nın ifadesi ortaya çıktı: Ben de mağdurum

MAĞDUR OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Suç örgütü elebaşı olmakla suçlanan Sedat Ocakçı'nın, işbirliği içerisinde olduğu diğer şüpheliler aracılığıyla yatırım getirisi vadederek kendi bünyesindeki şirket çalışanları da dahil yaklaşık 3 bin 100 kişiden para topladığı, dolandırıcılığa konu meblağın ise 5 milyar 123 milyon lira olduğu öne sürüldü.

Sedat Ocakçı'nın ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, dolandırıcılık yapmadığını, holding ve iştirakleri aracılığıyla kar payı dağıtma vaadiyle 2 milyar 123 milyon lira topladıklarını, 3 milyar liranın ise holdinge ait olduğunu savunduğu öğrenildi.

İfadesinde 5 milyar 123 milyon lira değerindeki dijital paranın bulunduğu soğuk cüzdanın, holding bünyesinde siber güvenlik müdürü olarak çalışan yeğeni S.H. tarafından yurt dışına kaçırıldığını ileri süren Sedat Ocakçı'nın, kendisinin de mağdur olduğunu iddia ettiği belirtildi.