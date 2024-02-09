İzmir’de milyarlık vurgun yapan Sedat Ocakçı’nın ifadesi ortaya çıktı: Ben de mağdurum

İzmir'de kurdukları holding ve iştirakleri aracılığıyla kar payı dağıtma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları suçlamasıyla yakalanan ve aralarında holding sahibi çiftin de bulunduğu şüpheliler, "suç örgütü kurma ve üye olma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir, Tokat, Mersin, Ankara ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan holding sahibi Sedat Ocakçı ile eşinin de bulunduğu 32 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.