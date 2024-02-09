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Haberler İzmir İzmir'de milyarlık vurgun yapan Sedat Ocakçı'nın ifadesi ortaya çıktı: Ben de mağdurum

İzmir'de milyarlık vurgun yapan Sedat Ocakçı'nın ifadesi ortaya çıktı: Ben de mağdurum

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'de kurdukları holding aracılığıyla 'yüksek kar' vaadi sunarak çok sayıda kişiyi dolandırdıkları suçlamasıyla yakalanan ve aralarında Ocakçı Holding'in sahibi Sedat Ocakçı'nın olduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ocakçı'nın polisteki ifadesinde, dijital paranın bulunduğu soğuk cüzdanın, yeğeni S.H. tarafından yurt dışına kaçırıldığını kendisinin de mağdur olduğunu iddia ettiği belirtildi.

AA
İzmir’de milyarlık vurgun yapan Sedat Ocakçı’nın ifadesi ortaya çıktı: Ben de mağdurum

İzmir'de kurdukları holding ve iştirakleri aracılığıyla kar payı dağıtma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları suçlamasıyla yakalanan ve aralarında holding sahibi çiftin de bulunduğu şüpheliler, "suç örgütü kurma ve üye olma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir, Tokat, Mersin, Ankara ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan holding sahibi Sedat Ocakçı ile eşinin de bulunduğu 32 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İzmir’de milyarlık vurgun yapan Sedat Ocakçı’nın ifadesi ortaya çıktı: Ben de mağdurum

İzmir'deki 27 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından nitelikli dolandırıcılığın yanı sıra "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak" suçlamalarıyla Karşıyaka Adliyesine sevk edildi.

İzmir Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü binasından adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin "Paralar nerede?" sorusu üzerine Sedat Ocakçı, "Herkesin parasını vereceğim, paralar faaliyette." dedi.

Şüphelilerden farklı illerde yakalanan 5'inin ifadelerinin ise SEGBİS üzerinden alınacağı, yakalama kararı bulunan 1 kişi ile ilgili çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

İzmir’de milyarlık vurgun yapan Sedat Ocakçı’nın ifadesi ortaya çıktı: Ben de mağdurum

MAĞDUR OLDUĞUNU İDDİA ETTİ
Suç örgütü elebaşı olmakla suçlanan Sedat Ocakçı'nın, işbirliği içerisinde olduğu diğer şüpheliler aracılığıyla yatırım getirisi vadederek kendi bünyesindeki şirket çalışanları da dahil yaklaşık 3 bin 100 kişiden para topladığı, dolandırıcılığa konu meblağın ise 5 milyar 123 milyon lira olduğu öne sürüldü.

Sedat Ocakçı'nın ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, dolandırıcılık yapmadığını, holding ve iştirakleri aracılığıyla kar payı dağıtma vaadiyle 2 milyar 123 milyon lira topladıklarını, 3 milyar liranın ise holdinge ait olduğunu savunduğu öğrenildi.

İfadesinde 5 milyar 123 milyon lira değerindeki dijital paranın bulunduğu soğuk cüzdanın, holding bünyesinde siber güvenlik müdürü olarak çalışan yeğeni S.H. tarafından yurt dışına kaçırıldığını ileri süren Sedat Ocakçı'nın, kendisinin de mağdur olduğunu iddia ettiği belirtildi.

İzmir’de milyarlık vurgun yapan Sedat Ocakçı’nın ifadesi ortaya çıktı: Ben de mağdurum

OPERASYON
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında aralarında holdingin sahibi Sedat Ocakçı eşi ve çalışanlarının da bulunduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İzmir, Tokat, Mersin, Ankara ve Adana'daki eş zamanlı baskınlarda 29 kişi gözaltına alınmıştı.

Ekiplerce, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu öne sürülen holdingin kurucusu ve sahibi Sedat Ocakçı ve eşi Adana'da saklandıkları ikamette yakalanmış, çifte yardım ve yataklık ettiği suçlamasıyla 3 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Şüpheli S.O'nun 2017'de Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında üsteğmen olarak görev yaptığı Türk Silahlı Kuvvetlerinden açığa alındığı ve ihraç edildiği, operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında emekli tuğgeneral M.R.A'nın da bulunduğu belirlenmişti.

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