Ponzi vurgununda Tuğgeneral detayı

İzmir başta olmak üzere birçok ilde 3 binin üzerinde kişiyi ponzi sistemi yöntemiyle 2,5 milyar lira dolandıran ve Adana'da saklandıkları adreste yakayı ele veren Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı, İzmir'e getirildi. Yüzyılın vurgununu yapan ve lüks hayatı ile mağdurları çileden çıkartan Ocakçı ile birlikte yakalanan 28 kişinin sorgusu devam ediyor.

KIBRIS'A KAÇACAKLARDI

Ocakçı çiftinin yakalanmasının arka planında, yurt dışına soğuk cüzdanla kaçtığı ileri sürülen siber güvenlik uzmanı olan yeğeni Salih Han'ın ihbarda bulunduğu öne sürüldü. Üst teğmen iken, FETÖ soruşturmasından açığa alınan Sedat Ocakçı'nın yasa dışı yollardan Kıbrıs'a gitmek için Adana'yı tercih ettiği belirlendi. Öte yandan, gözaltına alınan şüpheliler arasında Ocakçı Holding'e bağlı şirketlerden Metayıldız'ın Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan'ın da olduğu ortaya çıktı.

Emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan

2022'DE EMEKLİ EDİLDİ

Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda alınan kararla, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Tuğgeneral Alkan'ın, 30 Ağustos 2022'de emekli edildiği öğrenildi. Alkan'ın, holdinge bağlı şirketlerden Metayıldız'da Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildiği belirlendi. Şirketin, Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesinde yer tesis edildiği ortaya çıkarken, dron imalatı üzerine fabrika kuracağını beyan eden şirket yetkililerinin, bu alanda 3-4 ay kadar hafriyat alım çalışması yaptığı ancak şirket tabelası yaptırmak dışında, hiçbir icraat gerçekleştirmedikleri görüldü.

OPERASYONDA YAKALANANLAR

- Sedat Ocakçı - Seçilay Ocakçı - Mehmet Rıfat Alkan - Özcan Oktay - Hakan Koçer - Halil Albaz - Eralp Ağbaba - Fikri Ocakçı - Sultan Güngör - Ferat Güngör - Orkun Turan - Cemile Çelen - Ceylin Bayrak - Senem Koçak - Fırat Güngör - Şerif Serdar Kaplan - Hasan Sevinç - Sefa Karataş - Zeynel Şahin - Halil Albaz - Oğuz Çetinkaya - Samed Tambuğa - Hakan Etel - Orhan Demirtaş - Çağatay Durak - Cansu Kaya Durak