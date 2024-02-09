Tahir Şahin ‘Hadise’si

MENEMEN Belediye eski Başkanı Tahir Şahin hakkında Hadise konseri ile ilgili olarak 'Görevi Kötüye Kullanmak' suçlamasıyla açılan dava sonunda verilen beraat kararı İstinaf Mahkemesi'nden döndü. Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Zimmet' suçlamasıyla yeniden açılan davada Şahin'in Hadise konseri için yüksek meblağ ödenmesi, kendi şirketinde ve akrabası olan kişiye belediyeden usulsüz olarak maaş ödemesi yapması sebebiyle yargılanacağı ve suçlu bulunması durumunda 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası alabileceği öğrenildi.

Davada Belediyenin şarkıcı Hadise ile 2013'te 165 bin TL karşılığında sözleşme imzaladığı ancak etkinliğin iptal edildiği, 2014'te yapılan yeni sözleşme ile 144 bin TL fazla ücret ödendiği iddia edildi.

İDDİALAR BÜYÜK

MART ayında yapılacak seçimleri için de aday adayı olan Tahir Şahin'in Menemen Belediye Başkanı iken 'Görevi Kötüye Kullanmak' suçlamasıyla açılan davada verilen beraat kararı İstinaf Mahkemesi tarafından 'üst mahkemede dava açılması ve yargılanması gerektiği' belirtilerek bozuldu. Şahin'in kendisine ait şirkette bir kişiyi geçici işçi statüsüyle belediyede çalıştırdığı, çalışma karşılığı olmaksızın 48 bin 579 TL ödeme yaptığı, belediyede geçici işçi olarak çalışan bir akrabasını yasaya aykırı biçimde Belediye Başkan Yardımcısı yaparak 99 bin 25 TL ödeme yapıldığı iddiaları bulunuyor.