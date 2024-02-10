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Haberler İzmir 25 bin öğrenciye iyilik madalyası

25 bin öğrenciye iyilik madalyası

Aydın, Manisa ve İzmir’de düzenlenen, ‘Okulumda KANpanya var’ kampanyası, Türkiye rekoru kırdı. Kampanyada 25 bin öğrencinin velisi kan bağışı yaptı. Öğrencilere ise iyilik madalyaları verildi.

FATİH ŞENDİL ÖZEL HABER
25 bin öğrenciye iyilik madalyası

İzmir, Manisa ve Aydın'da 25 bin öğrenciye iyilik madalyası verildi. Bu kampanyanın Milli Eğitim Bakanlığı ile Kızılay'ın ortaklaşa bir başlattığı proje olduğunu belirten Bölge Müdürü Dr. Barış Dolaş bir dönemde üç kentte yapılan proje kapsamında 25 bin öğrencinin anne ve babalarını ikna ederek kan bağışı yaptırdığını, 25 bin ilk ve ortaokul öğrencisine 'iyilik madalyası' vererek küçük çocukları onurlandırdıklarını belirtti.

'SIKINTI KALKACAK'

Ege Bölge Kan Merkezi, Manisa, İzmir ve Aydın'da 377 okulda kan bağışı kampanyası düzenledi. Ortalama 66 ünite ortalama ile çalışan ekipler toplumsal bilinci uyandırma amacıyla yapılan etkinlik kapsamında çocukların anne, baba ve akrabalarını ikna etme başarısı gösterdi. Müdür Dr. Barış Dolaş, "Bu proje sayesinde, önümüzdeki yıllardan itibaren kan bağışı sıkıntısı ortadan kalkacak ve iyilik havuzu tüm ülkeyi saracak. Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Kan, laboratuvarlarda üretilemeyen ve kaynağı tamamen insan olan bir tedavi aracıdır. Okulumda KANpanya Var" ile çocuklar ailelerini ikna etti. Bizler de bu anı unutmamaları için hatıra olarak madalyalar takdim ettik" dedi.

Dr. Barış Dolaş, kanın yüzde 87'sini Kızılay'ın karşıladığını söyledi.

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