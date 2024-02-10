AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ: Bu şehrin makus talihini kadınlarımızla değiştireceğiz

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, kadın Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileriyle kahvaltı programında bir araya geldi. Programa, Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ, İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran ve AK Parti Konak İlçe Başkanı Said Başdaş da katıldı.

GÜÇLÜ ŞEHİRLERİN ANAHTARI GÜÇLÜ KADINDAN GEÇİYOR

Burada bir konuşma gerçekleştiren Hamza Dağ, İzmir'i ayağa kaldırma yolunda, kadınların iş gücüne katılımına, istihdam edilmesine çok önem verdiklerini vurguladı. Dağ, "Kadınların fırsat ve kaynaklara erişimlerinin kolay olması amacıyla girişimci, kendi işini kurmak isteyen kadınlarımız için çeşitli kapsayıcı proje uygulamaları hazırladık. Güçlü şehirlerin anahtarının güçlü kadından geçtiği bilinçle hem kadınlar hem de aileler için 13 Şubat'ta açıklayacağımız İzmir Beyannamemizde çok önemli başlıklar bulunmakta. Bu şehrin makus talihini kadınlarımızla değiştireceğiz. Biz İzmir'de sırtımızı dağ gibi sizlere dayadık. Şunu çok iyi biliyoruz ki; annelerimiz, kadınlarımız bizim ardımızda oldu mu bizim aşamayacağımız engel, başaramayacağımız iş yoktur." ifadelerini kullandı.

"YOLLARI, ANNELER EVLATLARINA DAHA ÇABUK KAVUŞSUN DİYE YAPACAĞIZ"

Dağ, kendilerine gönül veren, güvenen annelerin, hayallerinin yeşerdiğini belirterek, "Bizler 1 Nisan sabahından itibaren İzmir için işe koyulduğumuz andan itibaren yaptığımız yolları, düzene soktuğumuz raylı hatları, kadınlarımız daha da güçlensin, işine okuluna daha rahat gidebilsin, anneler evlatlarına, evlatlar annelerine daha rahat daha çabuk kavuşsun diye yapacağız." dedi.