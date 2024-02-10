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Haberler İzmir İzmir'den yurt dışına kaçırılacaktı! 861 adet madeni para ele geçirildi

İzmir'den yurt dışına kaçırılacaktı! 861 adet madeni para ele geçirildi

Son dakika İzmir haberleri...İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yurt dışına kaçırılmaya çalışılan kültür varlığı niteliğinde toplam 861 madeni para, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından ele geçirildi.

DHA
İzmir’den yurt dışına kaçırılacaktı! 861 adet madeni para ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda, yurt dışına kaçırılmaya çalışılan kültür varlığı niteliğinde toplam 861 madeni para ele geçirildi.

İzmir’den yurt dışına kaçırılacaktı! 861 adet madeni para ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda görevli Gümrük Muhafaza memurları, X-Ray taramasında şüpheli yoğunluğa rastlanılan sırt çantasını incelemeye aldı.

İzmir’den yurt dışına kaçırılacaktı! 861 adet madeni para ele geçirildi

Çantada, kültür varlığı olduğu değerlendirilen 861 madeni para ele geçirildi. Olaya ilişkin, kültür varlıklarını yurt dışına çıkarmaya çalışan şüpheli hakkında işlem başlatılırken, madeni paralara da el koyuldu.

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