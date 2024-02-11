AK Partili İnan: İzmir’de belediyecilik yok, varsa yoksa kendi hesaplaşmaları var

İzmir Bayraklı'da bulunan Uşak Banazlılar Derneği'ni ziyaret eden İnan, İzmir'in 25 yıldır CHP'li yerel yönetimler tarafından yönetildiğini, vatandaşların beklediği hizmetleri alamadığını söyledi. İzmirlilerin CHP'ye yoğun destek verdiğini hatırlatan İnan, "Maalesef CHP'li yöneticiler sizin yaşadığınız bu mahalleleri hep ihmal ettiler. Karşımızdakiler istemezükçü, sürekli bahane siyaseti yapıyorlar. Gelin hep beraber şu bahane siyasetini ortadan kaldıralım. Ve kronikleşmiş bu sıkıntıyı da giderelim" dedi.

TUGAY, BELEDİYE ÇALIŞANLARININ MAAŞLARINI BİLE ÖDEYEMEDİ

İnan, vatandaşların kendisinden bazı isteklerde bulunduğunu, bunların çözümünün CHP'li belediyeler tarafından yapılması gerektiğini ama onların yapmadığını anlattı. Yerel seçimlerden sonra 4,5 yıl seçim olmayacağını hatırlatan İnan, "Orada da Türkiye'nin, İzmir'in ve Bayraklı'nın yeniden inşası için bir kereliğine de olsa bize şans verin. Ama bir dönem AK Parti'ye destek vererek bir de bizi deneyin diyoruz. Büyükşehir Belediyesinde Hamza Dağ, Bayraklı'da ise Bilal Kırkpınar için sizden destek istiyorum." şeklinde konuştu. İnan, CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın görev süresi boyunda ilçede hizmet yapmadığını, belediye çalışanlarının maaşlarını bile ödeyemediğini iddia etti.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ATIYORLAR; GAYET BASİT VE BAŞARISIZ

"CHP Karşıyaka'nın ekonomisini yönetemeyen, birisini büyükşehir belediye başkanı yaptı" diyen İnan, şunları kaydetti: "Tunç Soyer dönemi oldukça başarısızdı. Onlar da İzmir'i ne kadar geriye götürdüklerini biliyordu. Büyükşehir ile birlikte 19 ilçe belediye başkanı değiştiler. Yani, başkanlarının yüzde 85'ni değiştirdiler. Adam başarılıysa, vatandaşın gönlüne girdiyse, icraatları güçlüyse soruyorum. Değiştirilir mi? Değiştirilmez. Çünkü İzmir'de belediyecilik yok. Eser siyaseti yok. Varsa yoksa onların kendi hesaplaşmaları var. Bugün yeni bir genel başkan seçtiler. Özgür Özel. Ona duyulan vefayı ödemek için bir büyükşehir belediye başkanı atıyorlar. Gayet basit ve başarısız. Bayraklı Belediye başkanından değiştirdiler. Kim olduğunu bilmiyoruz. Bunların açıkladığı 15'e yakın ilçe belediye başkanının hiçbiri şu an kendisine dahi oy kullanamayacaktır bunu biliyor musunuz? Kendisini oy veremeyecek kişileri aday yaptınız. O nedenle bu sorumlulukla sandığa gitmemiz lazım."

DAHA YAŞANABİLİR BİR İLÇE YARATMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ.

İnan, belediyeciliğin AK Parti'nin işi olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında bunu İstanbul'da en iyi şekilde kanıtladığını anlattı. Bayraklı Belediye Başkan adayı Kırkpınar'ın da projelerinin hazır olduğunu, daha yaşanabilir bir ilçe yaratmak için çalıştıklarını söyledi. Toplantıya telefon ile bağlanan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da hemşehrilerden Dağ ve Kırkpınar için destek istedi. Yamanlar Mahallesi'nde esnaf ziyareti yapan İnan, vatandaşlarla sohbet etti, yaklaşan seçimlerde destek istedi.