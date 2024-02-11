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Haberler İzmir Çizik yiyince topa tutmuştu: Koltuk gidince Özel’in fotoğrafı da gitti

Çizik yiyince topa tutmuştu: Koltuk gidince Özel’in fotoğrafı da gitti

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, geçen yılın kasım ayında gerçekleşen Büyük Kurultay'da Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesiyle biliniyordu. Ancak, Özgür Özel'in genel başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte Sandal, çizik yedi. Parti Meclisi'nin 29 Ocak'taki toplantısında, yaklaşan yerel seçimler öncesinde Bayraklı'dan İrfan Önal'ı belediye başkan adayı olarak açıkladı. Geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında Özel'e tepki gösteren Sandal'ın makam odasında, CHP Lideri Özgür Özel'in fotoğrafının kaldırıldığı görüldü. Sandal'ın makamında yalnızca Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının bulunması dikkat çekti.

SABAH
Çizik yiyince topa tutmuştu: Koltuk gidince Özel’in fotoğrafı da gitti

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal geçtiğimiz yıl kasım ayında gerçekleştirilen büyük kurultayda mevcut genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledi. Özgür Özel'in genel başkan olması ile birlikte Sandal çizik yedi.

ADAY GÖSTERİLMEDİ

29 Ocak'ta toplanan Parti Meclisi, yaklaşmakta olan yerel seçimler için Bayraklı'dan İrfan Önal'ı aday olarak açıkladı.

"DEĞİŞİMDEN KASIT BUYSA BİZ BU DEĞİŞİMİN KARŞISINDAYIZ"

Yaşanan şok gelişme sonrası basın toplantısı düzenleyen Sandal, Özgür Özel'e adeta ateş püskürdü. Basın toplantısında konuşan Sandal: " Değişim dediğiniz devrimle kıyaslandığında devede kulak bile değil. Adayları değiştirmekle değişimden söz ediliyorsa bu adam kayırmacılık olur, değişim olmaz. Değişim ben yaptımla olmaz. Değişimden kasıt buysa biz bu değişimin karşısındayız" ifadelerini kullandı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın önceki gün sosyal medya hesaplarından attığı fotoğrafta ilginç bir detay gözlerden kaçmadı. Sandal'ın meclis üyeleri birliği ziyaretine ilişkin paylaştığı fotoğrafta, makamından CHP Lideri Özgür Özel'in fotoğrafını indirdiği görüldü. Sandal'ın makam odasında sadece CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının asılı olması dikkat çekti.

31 OCAK'TA ÖZEL DE VARDI

Serdar Sandal, 31 Ocak tarihinde kendisini ziyaret eden Bayraklı Belediyesi yeni başkan adayı İrfan Önal ile fotoğraf vermiş ve bu fotoğrafta, şu an sadece Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu duvarda Özgür Özel'in de fotoğrafı bulunduğu görülmüştü. Yaşananlar siyaset kulislerinde 'Koltuk gidince fotoğraf da gitti' yorumlarına neden oldu.

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