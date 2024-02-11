İzmir’de bulunan yaşlı nüfusu arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin nüfusu hızla yaşlanıyor. 65 yaş ve üzeri nüfus, 2023'te 8 milyon 722 bin 806 kişi oldu. Geçen yıl yaşlı nüfusunun 3 milyon 880 bin 356'sının erkek, 4 milyon 842 bin 450'sinin kadın olduğu görüldü. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı, 2023'te yüzde 10,2'ye çıkarak Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneyi gördü. Yaşlı nüfusunun en fazla olduğu il 1 milyon 238 bin 899 ile İstanbul olurken, bu ili 576 bin 209 ile Ankara, 573 bin 856 ile İzmir izledi. Yaşlı nüfusun en az olduğu iller Bayburt, Hakkari ve Kilis olarak kayıtlara geçti.