Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, kadın sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile buluştu. Dağ, "Biz İzmir'de sırtımızı Dağ gibi size dayadık. Annelerimiz, hanımefendiler, bizim arkamızda olduğu sürece aşamayacağımız engel yoktur. 1 Nisan sabahı hemşerilerimiz ile yeni bir sabaha uyandığımızda hep birlikte şehrimizin geleceğini birlikte inşa edeceğiz. Şehrimizde 5 yıllık planlar değil, 20 yıllık planlar yapıp sadece kendimiz için değil evlatlarımız için de çalışacağız. 5 yıl sonunda öyle izler bırakacağız ki tarih bu dönemki İzmir'i konuşacak" dedi.

'CANLA BAŞLA ÇALIŞACAĞIZ'

Toplantıda konuşan Büyükşehir Adayı Dağ, kadınların temsiliyeti için projeler üreteceklerini belirtirken "Kadınlar toplumun ve aile kurumunun mihenk taşı olmasının yanı sıra her alanda aktif bir rol alarak İzmir'imizin marka şehir olma noktasında önemli bir gücümüzdür. Geçmişten günümüze hanımefendiler kadını önceleyen geleneğin bir temsilcisi olarak göreve geldiğimizde hanımefendilerin her alanda yetkin ve yeterli olması, karar alma mekanizmaların yer alması için, temsiliyet düzeyinin artması için canla başla uğraş vereceğiz. Çünkü kadınlar her alanda güçlenerek hak, fırsat ve imkanlardan eşit yararlanabildiğinde neler yapabilecekleri konusunda sınır tanımazlar. Bu sebeple şehrimizi ayağa kaldırma yolunda hanımefendilerin iş gücüne katılımına çok önem veriyoruz. Kadınların fırsat ve eşitliğe imkanın kolay olması için kendi işini kurmak isteyen kadınlar için kapsayıcı projelerimiz 13 Şubat'ta açıklayacağız. Bu şehrin makus talihini kadınlar ile değiştireceğiz" diye konuştu.

Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ile arasında geçen bir diyalogtan da bahseden Dağ, "Tüm Türkiye'de Konak Belediyesi ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayları uyumu enerjisi konuşuldu ve biz çok güzel bir ikili olduk. Hatta bir konuşmamız oldu. 'Ceyda Bölünmez Çankırı Konak'ta öyle güzel bir belediye başkanlığı yapacak ki 5 sene sonrası Büyükşehir Belediye Başkanlığını ben kendi ellerim ile sana bırakacağım' dedim. Elbette ki bu dönemde her şeyi bitiremeyeceğiz. Ancak bu şehirde bir şeylerin başarılmaya başlandığını göstereceğiz. Bunun için diyoruz biz İzmir'iz başarabiliriz" dedi.

'YÜREKTEN İNANIYORUZ'

AK Parti MKYK Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ da, "İzmir için yeni bir yolculuğa çıkıyoruz ve bunun için büyük heyecan içindeyiz. Kadın hareketimize her zaman destekte bulunmuş, tüm yatırımların altında imzası bulunan Hamza Başkanımızın İzmir'e çok şey katacağına yürekten inanıyoruz ve kadınlarımızın büyük desteğini bekliyoruz" dedi.

'MERKEZ-YEREL UYUMU'

HAMZA Dağ, Torbalı programı kapsamında ilçedeki oda başkanları ve yöneticileri ile bir araya geldi. Torbalı Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Cumhur İttifakı'nın Torbalı Belediye Başkan adayı Özgür Erman Çağlar, TTO Başkanı Abdulvahap Olgun ile çok sayıda oda başkanı ve yöneticileri katıldı.

Dağ, merkezi hükümet ve yerel yönetim uyumuna dikkat çekerek, "Bir sloganımız var. Üçlü olsun güçlü olsun. Eğer size ilçe başkan adayı dosya hazırlayıp sizinle Ankara koridorlarında gezmemiş ise işlerin yürümesi zor oluyor. Kalifiye eleman meselesi önemli. İşsizlikten ziyade mesleksizlik sıkıntısı var. Bu anlamda Milli Eğitim bakanlığı bazı çalışmalar yapıyor ama belediye olarak elimizi taşın altına koyacağız. Meslek edinme kurslarını geliştireceğiz" dedi.