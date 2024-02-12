Acılı babanın isyanı: Scooter kaldırılmalı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otomobilin scootere çarptığı kazada 16 yaşındaki oğlu Soykan Sönmez'i kaybeden Gökhan Sönmez (47), "Çok net bir şekilde scooterler kaldırılmalı. Çünkü çok tedbirsiz bir araç. Hiçbir güvenlik ve önlemleri yok. Hiçbir şekilde denetlenmiyor. Telefonlarınız varsa direğin ağacın altında duran scooter alıp, kullanabiliyorsunuz. Artık yeter, başka Soykanlar ölmesin" dedi. Kaza, 4 Şubat'ta saat 00.30 sıralarında Mavişehir'de meydana geldi. İzmir Türk Koleji 10. sınıf öğrencisi Soykan Sönmez ve ağabeyi Göktuğ Güleç'in (23) bindiği scootera, M.E.Ö.'nün (20) kullandığı otomobil çarptı.

HALA YOĞUN BAKIMDA

Kazada Soykan Sönmez ile ağabeyi Göktuğ Güleç ve otomobil sürücüsünün yanındaki D.E. yaralandı. Sönmez, hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan ve aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobilin stajyer ehliyetli sürücüsü M.E.Ö. tutuklandı. Soykan'ın babası Gökhan Sönmez, kaza gününü anlatarak, "Çocuklarımızla konsere gitmiştik, biz erken ayrıldık. Ardından scooter ile karşıya geçerken otomobil çarpmış. 2 çocuğum hastaneye kaldırılıp, entübe edilerek, yoğun bakıma alınıyor. Küçük oğlum Soykan'ı kaybettik, büyük oğlum Göktuğ'un tedavisi ise yoğun bakımda sürüyor" dedi.