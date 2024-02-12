İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 9 kişi yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkezli 5 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 3'ü muvazzaf asker ile 6'sı darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi 9 şüpheliyi yakaladı. Öte yandan askeri okuldan ilişiği kesilen şüphelilerden birinin halen polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.