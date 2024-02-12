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İzmir'de fabrika ortağı, sendika başkanını bacağından vurdu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Çiğli ilçesinde, konkordato ilan edilen tekstil fabrikasının ortağı Onur A., işçilerle konuşmak için gelen Deri Dokuma ve Tekstil İşçileri Sendikası Genel Başkanı Makum Alagöz'u tabancayla bacağından vurdu. Yaralı Alagöz, hastaneye kaldırılırken, Onur A. polis tarafından gözaltına alındı.

DHA
İzmir’de fabrika ortağı, sendika başkanını bacağından vurdu

Olay, saat 15.00 sıralarında, Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kokordato ilan edilen bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Deri Dokuma ve Tekstil İşçileri Sendikası (DERİTEKS) Genel Başkanı Makum Alagöz, 3 sendika üyesiyle birlikte işçilerle görüşmek için fabrikaya geldi.

Fabrikanın kafeteryasında fabrikanın ortağı iki kardeşten Onur A., tabancasını çıkarıp, ateşledi.

Alagöz, sağ bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alagöz, ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Alagöz'ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, olayın ardından Onur A.'yı suç aleti tabancayla birlikte gözaltına aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Onur A.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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