İzmir’de ’kara para’ aklama operasyonunun 2’nci ayağında 6 kişiye gözaltı

Şüphelilerin 'Suç gelirlerinin aklanması', 'görevi kötüye kullanma', 'resmi belgede sahtecilik', 'rüşvet' ve 'Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' gibi suçlar işlediği öne sürülen şüphelilerin, 1 milyar 142 milyon 510 bin dolar, 18 milyon euro ile 6 milyon 950 bin Danimarka kronunu, sahte belgelerle ülkeye girmiş gibi gösterdikleri ve sisteme dahil ettikleri öne sürülmüştü.