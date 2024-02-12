İzmir’de ’kara para’ aklama operasyonunun 2’nci ayağında 6 kişiye gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı şirketlerin evrak üzerinde ihracat yapılmış gibi göstererek 'kara para' aklama girişiminde bulunduğu iddiasıyla 11 Ocak'ta gerçekleştirilen, 4'ü gümrük memuru, 6 şüphelinin tutuklandığı operasyonun ikinci ayağı ile ilgili çalışma gerçekleştirdi.