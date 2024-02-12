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Haberler İzmir İzmir'de kara para aklama operasyonunun 2'nci ayağında 6 kişiye gözaltı

İzmir'de kara para aklama operasyonunun 2'nci ayağında 6 kişiye gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Çeşme ilçesinde, birçok suça karışan kara para aklama çetesinin çökertilmesine yönelik yapılan operasyonun 2'nci ayağında 6 kişi şüpheli gözaltına alındı.

DHA
İzmir’de ’kara para’ aklama operasyonunun 2’nci ayağında 6 kişiye gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı şirketlerin evrak üzerinde ihracat yapılmış gibi göstererek 'kara para' aklama girişiminde bulunduğu iddiasıyla 11 Ocak'ta gerçekleştirilen, 4'ü gümrük memuru, 6 şüphelinin tutuklandığı operasyonun ikinci ayağı ile ilgili çalışma gerçekleştirdi.

İzmir’de ’kara para’ aklama operasyonunun 2’nci ayağında 6 kişiye gözaltı

Şüphelilerin 'Suç gelirlerinin aklanması', 'görevi kötüye kullanma', 'resmi belgede sahtecilik', 'rüşvet' ve 'Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' gibi suçlar işlediği öne sürülen şüphelilerin, 1 milyar 142 milyon 510 bin dolar, 18 milyon euro ile 6 milyon 950 bin Danimarka kronunu, sahte belgelerle ülkeye girmiş gibi gösterdikleri ve sisteme dahil ettikleri öne sürülmüştü.

İzmir’de ’kara para’ aklama operasyonunun 2’nci ayağında 6 kişiye gözaltı

İzmir ve Gaziantep'te 8 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilen operasyonun 2'nci ayağında 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüphelerin tamamı bugün adliye sevk edildi.

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