İzmir’de taksiciye saldırı

İzmir'de 10 Şubat günü saat 00.50 sıralarında ilçeye bağlı Ferahlı Mahallesi'nde bir taksici darp edildi. Edinilen bilgiye göre, 35 T 5201 plakalı taksinin şoförü Kaya Özel (23), kendisine işaret eden bir kadını aracına aldıktan sonra ilerlemeye başladı. Kısa süre sonra aracın arkasından gelen bir kişi, taksiyi durdurdu ve bir anda şoföre saldırdı.

KAMERA KAYDETTİ

Sürücü koltuğundayken saldırganın yumruklarının hedefi olan Özel, araçtan indiğinde de saldırıya maruz kaldı. Saldırı anı, takside bulunan araç içi kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde, Kaya Özel'in aracına bir kadını aldığı, kadının 'Durma, devam et' dediği, daha sonra inmek için kapıya yöneldiği ve bu sırada taksi sürücüsünün durduğu, ardından da sürücü koltuğunun bulunduğu camdan yumruklu saldırıya uğradığı anlar yer aldı.

2 DAKİKA BOYUNCA DARP

Kamera kayıtlanda Özel'in dışarıda devam eden tartışmanın ardından aracına binerek bölgeden uzaklaştığı anlar görüldü. Saldırıya uğrayan şoför Kaya Özel, "El kaldıran bir bayanı aracıma aldım. Panik halindeydi. Birisi küfür ederek aracın arkasından koştururken arkadaki bayan da tereddüt edip aracı durdurdu. O esnada arkadan koşturan kişi aracı yakaladı ve saldırmaya başladı. O da bana yumruk atmaya başladı. Sonra araçtan indirip dışarıda da darp etti beni ve bu 2 dakika sürdü" dedi.

'ÇÖZÜM ODAKLI ÖNLEM'

Taksi şoförü Kaya Özel, "Özellikle İzmir'de meslektaşlarımıza uygulanan şiddet olayları çok arttı. Biz ekmeğimizdeyiz. Yetkililerden çözüm odaklı önlemler bekliyoruz. Bunun önü alınmazsa her an daha kötü şeyler de başımıza gelebilir" dedi. Taksi şoförünün olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi olmasının ardından saldırganın her yerde arandığı öğrenildi.