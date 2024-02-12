İzmir’de tefecilik yapan 3 kişiye gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede ekonomik durumu iyi olmayan ve bankalardan kredi çekemeyerek nakit para arayışı içerisine giren vatandaşları yüksek faizler ile borçlandırarak senet imzalatan 3 tefeciyi belirledi.

Savcılıktan alınan izinle şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 6 senet, 2 tapu senedi ve 3 ajanda ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.