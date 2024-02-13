‘AK Partili Belediye Başkanları hizmet yarışında’

AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, partisinin yerel yönetimlerde markalaştığını belirtti. Çankırı, "Konak'ta seçmenin oyunu alana kadar 'yurttaş' seçimden sonra ise 'ikinci sınıf vatandaş' zihniyeti son bulacak. AK belediyecilikle göz hizasında omuz omuza herkese eşit hizmet edilecek" dedi. Türkiye'nin sağlıkta dönüşüm mazisinin çok eski olmadığını hatırlatan Çankırı, son 20 yılda iğneden ipliğe gerçekleştirilen reformlarla ve şehir hastaneleriyle Türkiye'nin artık parmakla gösterildiğine dikkat çekti.

Murat Mahallesi'nde mahalle sakinleri ile yapılan toplantıda ise ilçenin gelişim vurgusu yapıldı. Toplantıya Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş ile Çankırı'nın 22. Dönem Mardin Bağımsız Milletvekili olan babası Süleyman Bölünmez de eşlik etti. Çankırı, "Kendilerini güçlü ve kale gibi gören partilerin iş icraata gelince hizmet karşısında hafıza kaybı yaşadıklarını görmekteyiz. Saha temaslarımız süresince Konak'ta etkin, verimli ve vatandaş beklentilerini karşılayan hiçbir yatırıma rastlayamadık. Konak'ta seçmenin oyunu alana kadar 'yurttaş' seçimden sonra ise 'ikinci sınıf vatandaş' zihniyeti son bulacak" dedi.