Babaya aile infazı

SİS PERDESİ ARALANIYOR

İZMİR'İN Güzelbahçe ilçesinde 2022 yılında 30 yaşındaki oğlu Devrim Gürkan tarafından işyerinde 28 yerinden bıçaklanarak öldürülen ünlü Ayfer Abla Balık Restoranı'nın işletmecisi Haşmet Gürkan (54) cinayetindeki sis perdesi aralanıyor.

Cinayetten sonra cesedin altından çıkan ve Adli Tıp'a gönderilen ikinci bıçağın üzerindeki DNA örneklerinin Haşmet Gürkan ile eşleştiği ve cinayette kullanıldığı kesinleşmişti.

Yeni Asır'ın gündeme getirdiği korkunç olayın ardından katil evlat Devrim Gürkan'ın çelişkili ifadeleri ve cinayette başka bir bıçağın daha kullanıldığının ortaya çıkması üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayın peşini bırakmadı.

Korkunç olay sonrası elleri kanlı şekilde polise teslim olan Gürkan, ilk ifadesinde küçük yaşta cinsel saldırıya uğradığını, mahkemede ise sigortasız ve para almadan çalıştırıldığını öne sürmüştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

EVRİM Gürkan'ın cinayetle ilgili anlatımları ve olay gecesi ortadan kaybolması şüpheleri artırırken savcılık, 3 çocuk babası talihsiz adamı öldüren öz evladını cinayete azmettirdiği şüphesi ve suça ortak oldukları iddiası ile anne Ayfer ile kızı Evrim Gürkan hakkında iki ayrı soruşturma başlattı.

Yeni Asır, Haşmet Gürkan'ın ölümü sonrası hazırlanan otopsi raporunu, kamera görüntülerini ve sanık ile annesi Ayfer ve kız kardeşi Evrim Gürkan'ın (üstte) çelişkili ifadelerini gündeme getirmişti.

Anne Ayfer Gürkan

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran aile yakınlarının avukatı Faruk Çalışkan ise sanığın cinayeti planlayarak ve birilerinin yardımı ile işlendiğini düşündüklerini söyledi.