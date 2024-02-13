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Haberler İzmir Çeşme’nin caddeleri göle döndü

Çeşme’nin caddeleri göle döndü

HABER MERKEZİ
Çeşme’nin caddeleri göle döndü

İzmir'in Çeşme ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Yağmurun etkisiyle Çeşme Çarşısı da sular altında kaldı. Yollarda büyük su birikintileri oluşurken, sürücüler de zor anlar yaşadı. Bazı evleri su bastığı öğrenilirken, meteoroloji yetkilileri, İzmir genelinde yağışların bir süre daha süreceğini bildirdi.

DEV AĞAÇ EVİN BAHÇESİNE DEVRİLDİ

ÇEŞME'DE şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen 15 metrelik dev çam ağacı, bir evin bahçesine devrildi. Alaçatı Çamlık Yol üzerindeki bahçeye devrilen ağaç, maddi hasara yol açtı. Yazlık olarak kullanılan evde kimsenin olmayışı facianın önüne geçti.

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