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İzmir'de FETÖ şüphelilerine operasyon! 4 kişi gözaltına alındı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında, birbirlerine destek olan ve örgütlenen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı. Yurt dışına kaçmaya çalışan örgüt mensuplarının adreslerine yapılan baskın ile 4 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
İzmir’de FETÖ şüphelilerine operasyon! 4 kişi gözaltına alındı

Son dakika İzmir haberleri...İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası bir araya gelerek birbirlerine destek olan ve örgütlenmeye devam eden 6 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT'in desteği ile yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında olan şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin de firarda olduğu öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 4 sim kartı, 4 telefon ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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