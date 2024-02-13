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İzmir'de hazine arazisinde kaçak inşaat: 6 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Çeşme ilçesinde, hazine arazisinde kaçak inşaat kazısı yapan 6 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
İzmir’de hazine arazisinde kaçak inşaat: 6 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi Ayayorgi mevkisinde, iddiaya göre hazine arazisi üzerine kaçak inşaat kazı çalışması yapılması üzerine çok sayıda vatandaş şikayette bulundu. Bunun üzerine Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatı üzerine kaçak inşaat kazısı yaptığı belirlenen 6 şüpheliyi gözaltına aldı, iş makinesine de el konuldu.

Şüpheliler hakkında, Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurt dışına çıkış yasağı ve olayın meydana geldiği alana giriş yasağı ile adli kontrol kararı verildiği öğrenildi.

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