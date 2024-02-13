Menemen’e 4 boyutlu Atatürk anıtı

ESER belediyeciliği ve ilçeye yaptığı estetik dokunuşlarla Menemen'i İzmir'in parlayan yıldızı haline getiren Menemen Belediyesi, caddelerde kentin ruhuna uygun projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Son olarak Koyundere Kavşağı'nda dört adet dev boyutlu Türk bayrağının da yer aldığı peyzaj çalışmasını tamamlayan ve ilçe girişlerine Menemen'i simgeleyen öğelerle zenginleştirilmiş taklar yerleştirmeye başlayan Menemen Belediyesi, bu kez de dört cepheden görülebilen Atatürk Anıtı'nı açmaya hazırlanıyor. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Yurdumuzun kurtarıcısı ve Cumhuriyetimizin banisi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını ilçemizde Türkiye'de bir ilk olacak projeyle yaşatmakla gurur duyuyoruz" dedi.