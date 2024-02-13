Milyarlık vurgunda telsiz kurnazlığı

Yüzyılın vurgunu ile gündeme gelen ve 3 bini aşkın kişiden 5 milyar 123 milyon TL para topladığı ortaya çıkan Ocakçı Holding'in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı (34) ve eşi Seçilay Ocakçı (30), geçtiğimiz çarşamba günü yurt dışına çıkış hazırlığında oldukları esnada Adana'da, İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Adana KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle kıskıvrak yakalanmıştı.

YENİ DETAYLAR ÇIKTI

Dron fabrikası kurma vaadiyle kısa sürede büyüyen ve Çiğli'de holding binası açan Sedat Ocakçı'nın 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen üsteğmen olduğu ortaya çıkmış, adliyeye sevk edilenler arasında holdinge bağlı şirketlerden Metayıldız Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan'ın da olduğu öğrenilmişti.

27 şüphelinin sorgusu sürerken, vurgunla ilgili yeni detaylara Yeni Asır ulaştı. Yozgat'ta dron fabrikası kurma vaadiyle tanınan Ocakçı Holding ile ilgili operasyonda mağdur sayısı her geçen gün artarken, bir tanığın savcılığa verdiği ifade dikkat çekti.

GÖZALTILAR ARTABİLİR

Tanığın verdiği bilgilerde, Sedat Ocakçı ve adamlarının genellikle telsizle irtibata geçtikleri kaydedildi. Ocakçı'nın bu yöntemi kullanma nedeninin ise, polisin takibine ve dinlemesine takılmamak için olduğu belirtildi. Operasyonla ilgili soruşturma Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülürken, yeni bilgiler ışığında da gözaltı sayısının artabileceği öne sürüldü. Öte yandan, soğuk cüzdanla milyarlarca lirayı yurt dışına kaçıran Sedat Ocakçı'nın yeğeni Salih Han'ın Dubai'de olduğu iddia edildi. Salih Han'ın izini süren polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için Interpol'ün de yardımını alıyor.