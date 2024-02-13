Özel teklif etti Soyer reddetti

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer'in geçen haftalarda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le gerçekleştirdiği görüşmede reddettiği yeni görevin ne olduğu ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçen hafta Soyer'le yaptığı sürpriz görüşmede, "CHP'nin yurtdışı danışmanlığı" görevini önerdi. Ancak Soyer bu teklifi kabul etmedi. İddiaya göre Özel, CHP'nin yurtdışı politikalarını Tunç Soyer'e emanet edip aynı zamanda gönlünü almak istedi. Öneriyi geri çeviren Soyer görüşmede, adaylık sürecinde kendisine haksızlık yapıldığını, aday olduğu dönemdeki 165 vaadinden 155'ini yerine getirdiğini anlattı.