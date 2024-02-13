Polis kılık değiştirdi, hırsızı suçüstü yakaladı

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Amirliği ekipleri, Bornova ilçesindeki bir internet kafeden cep telefonu çalan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını izleyerek şüphelinin peşine düşen polis, olayı gerçekleştiren kişinin M.S. olduğunu belirledi.

SEYYAR TELEFONCU KILIĞINA GİRDİ

M.S.'nin izini süren ekipler, şüphelinin çaldığı telefonu Konak ilçesi Çankaya semtinde satacağını anlayarak kılık değiştirdi ve seyyar telefoncu kılığına girdi.

Bu esnada tezgaha gelerek cep telefonunu satmak istediğini belirten M.S., polisin zekice taktiği sonucu kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.