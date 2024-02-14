Bu yıl hediyeler küçük Çağla’ya

İzmir'de SMA Tip 2 hastası Çağla Tunç'un (7) Dubai'de gen tedavisi alabilmesi için valilik onaylı kampanya başlatıldı. Çağla'nın annesi Sevtap Tunç (46), "14 Şubat için Çağla'ya 200 bin kalp toplama hedefimiz var. Bir kalp 25 lira. Sevgilinize, eşinize alacağınız hediyeleri bağış olarak verirseniz; sevdikleriniz de Çağla da daha mutlu olacak" dedi.

İzmir'de Sevtap Tunç ve Alpaslan Tunç (48) çiftinin kızları Damla ile Çağla, tüp bebek yöntemi ile dünyaya geldi. 13 aylık Çağla'ya SMA Tip 2 teşhisi kondu. Anne Tunç, "14 Şubat Sevgililer Günü haftasını, sevgi haftası olarak değerlendiriyoruz. 200 bin kalp toplamayı hedefliyoruz. Bir sevgili daha kazanacaksınız. Destek vermek isteyenleri bekliyoruz" dedi.