Eşini sırtından ve başından vurarak öldürmüştü! İzmir’deki katliamda yeni gelişme

Olay, 21 Aralık'ta saat 18.00 sıralarında Yalı Mahallesi 6434 Sokak'taki Sedat Kahraman Parkı'nda meydana geldi. Tekstil firmasında çalışan Gözde Karamus'un önü, bir süredir işsiz olduğu öğrenilen boşanma aşamasındaki eşi Serdar Karamus tarafından kesildi. Serdar Karamus, yanındaki tabanca ile 3 el ateş edip, eşini sırtından ve başından vurdu.