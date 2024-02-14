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Haberler İzmir Eşini sırtından ve başından vurarak öldürmüştü! İzmir'deki katliamda yeni gelişme

Eşini sırtından ve başından vurarak öldürmüştü! İzmir'deki katliamda yeni gelişme

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'de aralık ayında boşanma aşamasındaki eşi Gözde Karamus'u başından ve sırtından ateş ederek öldüren ve aynı silahla intihara kalkışan Serdar Karamus, taburcu edildikten sonra tutuklandı. Çenesine isabet eden kurşun nedeniyle konuşamadığı belirtilen Karamus'un daha sonra avukatıyla ifade vereceği öğrenildi.

DHA
Eşini sırtından ve başından vurarak öldürmüştü! İzmir’deki katliamda yeni gelişme

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'de boşanma aşamasındaki eşi Gözde Karamus'u (29) tabanca ile öldürüp aynı silahla intihara kalkışan Serdar Karamus (31), taburcu edildikten sonra tutuklandı.

Eşini sırtından ve başından vurarak öldürmüştü! İzmir’deki katliamda yeni gelişme

Olay, 21 Aralık'ta saat 18.00 sıralarında Yalı Mahallesi 6434 Sokak'taki Sedat Kahraman Parkı'nda meydana geldi. Tekstil firmasında çalışan Gözde Karamus'un önü, bir süredir işsiz olduğu öğrenilen boşanma aşamasındaki eşi Serdar Karamus tarafından kesildi. Serdar Karamus, yanındaki tabanca ile 3 el ateş edip, eşini sırtından ve başından vurdu.

Eşini sırtından ve başından vurarak öldürmüştü! İzmir’deki katliamda yeni gelişme

Karamus ardından aynı tabancayı kendi çenesinin altına dayayıp, tetiğe dokundu. Çift kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Gözde Karamus, kurtarılamadı. Serdar Karamus ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Gözde Karamus'un cenazesi İzmir'de toprağa verildi.

Eşini sırtından ve başından vurarak öldürmüştü! İzmir’deki katliamda yeni gelişme

Tedavisi tamamlanan Serdar Karamus, dün taburcu edildi. Çenesine isabet eden kurşun nedeniyle konuşamadığı belirtilen Serdar Karamus, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Karamus'un daha sonra avukatıyla ifade vereceği öğrenildi.

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