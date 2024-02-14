Futbolcu Sercan kayıplarda

İZMİRLİ eski futbolcu Sercan Vardar'a bir süredir ulaşılamıyor. Vardar'ın ikizi Sertan Vardar, Boluspor dahil birçok ligde top oynarken, Sercan ise İzmir'de Bucaspor, Altınordu ve Menemenspor gibi kulüplerde forma giymişti. Sercan Vardar'ın kayıp olduğu iddiaları ile ilgili detaylı bilgiye Yeni Asır ulaştı. Buca bölgesinde oturan eski futbolcu Sercan Vardar bir süredir kayıp olduğu iddiaları sosyal medyada ve internette yayıldıktan sonra yapılan araştırmada Vardar'ın ailesinin emniyet birimlerine kayıp başvurusu olmadığı iddia edildi.

'MADDİ SIKINTI'

SERCAN Vardar'ın kayıp olduğu iddiaları ile ilgili araştırma yapan polis, Vardar'a ulaşmak için herhangi bir çalışmanın sürdürülmediği bilgisine ulaştı. Polis tarafından yapılan araştırmada bazı ticari işler nedeniyle işlerinin kötü gittiği ve maddi sıkıntılar yüzünden kendi isteği ile bölgeden uzaklaştığı öğrenildi.