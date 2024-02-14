  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Görüntü İzmir'den: Direksiyon başında uçucu madde çekti

Görüntü İzmir'den: Direksiyon başında uçucu madde çekti

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karabağlar ilçesinde Yeşildere Caddesi'nde araç kullanırken uçucu madde içtiği görüntülenen bir sürücü, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şok edici görüntülerin yayılmasının ardından, polis ekipleri sürücünün tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

İHA
Görüntü İzmir’den: Direksiyon başında uçucu madde çekti

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de araç sürdüğü esnada uçucu madde çeken bir sürücü, yoldaki diğer araç sürücüleri tarafından görüntülendi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Yeşildere Caddesi'nde direksiyon başında bir kişi uçucu madde içerken görüntülendi. Yoldaki diğer sürücüler tarafından çekilen görüntülerde araç plakasının 35 FJ 438 olduğu belirlenen ve Dacia marka otomobilin sürücüsü, bir yandan araç kullanırken aynı zamanda uçucu madde çekti.

Şok eden görüntülerin ardından araç sürücüsünü yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA