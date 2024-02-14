İzmir’de trafik durma noktasında

İZMİR'İN ulaşım damarları sabah saatlerinde vatandaşın çilesi haline dönüştü. Altınyol, Çevre Yolu, Ankara Caddesi ve Yeşildere Caddesi gibi kentin önemli ulaşım noktalarında trafik durma noktasına geldi. Karşıyaka, Bayraklı, Bornova ve Konak'ı birbirine bağlayan Altınyol'da da Alaybey'den Mavişehir'e kadar sürekli trafik yaşanıyor. Alternatif yol olabilecek İzmir Çevre Yolu'nda da durum farksız. Bornova, Bayraklı ve Konak'ı birbirine bağlayan Ankara Caddesi'nde ise trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.