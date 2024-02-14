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Haberler İzmir Karaburun’da kaos: ‘Aday değişmezse gelin siz çalışın’

Karaburun’da kaos: ‘Aday değişmezse gelin siz çalışın’

HABER MERKEZİ
Karaburun’da kaos: ‘Aday değişmezse gelin siz çalışın’
İZMİR Karaburun'da CHP'nin, Nurşen Balcı'nın adaylığını geri çekmeyeceğinin açıklanmasının ardından konuşan eski Başkan Serdar Yasa, "Dayatılan adayı değiştirebilirsek ne ala! Değiştirmezlerse, buyursunlar, isterlerse tüm Parti Meclisi'ni buraya yığsınlar, çalışsınlar, görelim. Öyle çıkarma yaparak seçim kazanılıyor mu, kazanılmıyor mu, görsünler" dedi. Yasa, "CHP böyle fokur fokur kaynarken, yakında DEM de aday çıkarır. Herkes kendi oyunu alır, aradan kim sıyrılır, bilemiyorum. CHP'li kurmaylar, bu gerçeği göz ardı etmemeli" diye konuştu.
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