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Haberler İzmir Konak tramvayını kullanacaklar dikkat! O duraklar çalışmayacak

Konak tramvayını kullanacaklar dikkat! O duraklar çalışmayacak

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Fahrettin Altay-Halkapınar arasında sefer yapan Konak Tramvayı, bölgede gerçekleştirilen yaya üst geçidi çalışması sebebiyle seferlerinde değişikliğe gitti.

HABER MERKEZİ
Konak tramvayını kullanacaklar dikkat! O duraklar çalışmayacak

Karataş yaya üst geçidi çalışmaları sebebiyle 14 Şubat'ta Konak Tramvayı'nda seferler saat 22:00'den itibaren sadece Halkapınar – Konak İskele durakları arasında yapılacak. Konak –Fahrettin Atay arası ulaşım otobüsle sağlanacak.

İzmir Metro'nun yaptığı duyuru şu şekilde:

"14 Şubat 2024 Çarşamba günü İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın gerçekleştireceği Karataş yaya üst geçidi çalışmaları sebebiyle, Konak Tramvayı'nda saat 22:00'den itibaren işletim bitimine kadar Halkapınar – Konak İskele durakları arasında yapılacaktır.

Konak-Fahrettin Altay tramvay durakları arasında ise ESHOT otobüsleriyle ulaşım sağlanacaktır.

Karantina ve Karataş tramvay duraklarını kullanacak yolcularımız Mithatpaşa Caddesi üzerinden geçen ESHOT otobüslerini kullanabilirler. Seyahat planlamalarınızı için İzmir Metrosu'nu alternatif olarak kullanabilirsiniz."

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