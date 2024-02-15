CHP İl Başkanı’nın ABD hayranlığı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin ismindeki 'halk' sözcüğü ile 6 oku içinde bulunan 'milliyetçiliğin' sözde kaldığı İzmir'de bir kez daha tescillendi. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu tekrar baba olmak için gün sayıyor. Aslanoğlu, hamile eşi Duygu Aslanoğlu'nu Amerika'ya götürdü. Doğumuna yaklaşık 4 ay kalan Duygu Aslanoğlu, doğumu burada bekleyerek, çocuğunu kucağına Amerika'da alacak.

Partinin İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, sırf çocuğu 'Amerikan vatandaşı' olsun diye hamile eşini doğum için ABD'ye götürdü

Şenol Aslanoğlu, eşini Amerika'daki evlerine yerleştirdikten sonra Türkiye'ye dönüş yaptı. CHP Genel Başkanı Özel'in de katılacağı bugün 14.00'te Karşıyaka'da düzenlenecek aday tanıtım töreni öncesinde Aslanoğlu'nun bebeğini ABD vatandaşı yaptırmak için bu ülkeye götürdünün ortaya çıkması parti kulislerini hareketlendirdi. Aslanoğlu'nun bu icraatı sosyal medyada da yankı buldu, CHP ve Aslanoğlu'na tepki yağdı.

CHP lideri Özel'in katılacağı aday tanıtımı öncesinde Aslanoğlu'nun eşini doğuma ABD'ye götürdüğünün ortaya çıkması parti kulislerini hareketlendirdi.

İNKAR ETMEDİ

Yeni Asır'ın ulaştığı ve eşini doğum yaptırmak üzere ABD'ye götürmesiyle ilgili haberleri sorduğu Şenol Aslanoğlu, bu haberleri inkar etmedi. Aslanoğlu, "Ben buradayım" dedi. "ABD'den mi döndünüz?" sorusuna ise "Yurtdışında sık sık bulunuyorum. Oralarda işlerimiz var" demekle yetindi.

SOSYAL MEDYADAN GELEN TEPKİLER:

- @istiklal_zafer: Hani bu CHP kafası ABD'ye karşıydı? - @HarunErkanss: Yunanistan daha yakın halbuki! - @prensesprofilii: Bence geri gelmesinler - @Ozgrkm1: İzmir'de CHP'yi bitirdiler ya - @Halilim1333: Bunlara bu rahatlığı veren biziz benim evladım neden çifte vatandaş olamıyor? Neden seçim zamanı gelince kapımızdan ayrılmayanlar seçimden sonra senin evladına sıra gelince şükredin diyorlar. - @mozment35: Aslan parçasına bak sen bu arkadaş tunç İÇİN ortalığı ayağa kaldıran vatansever değilmiydi - @serhat1987662: Millet aç aç deyip insanları galeyana getirip ülke ülke çocuk doğuran koca yürekli başkan - @umutsuz_35: Beni Türk hekimlerine emanet edin. (Mustafa Kemal Atatürk)