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Haberler İzmir Çiftçioğlu, Karşıyaka'yı karış karış geziyor

Çiftçioğlu, Karşıyaka'yı karış karış geziyor

HABER MERKEZİ
Çiftçioğlu, Karşıyaka’yı karış karış geziyor

AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu, vatandaşlarla buluşmalarını sürdürüyor. Çiftçioğlu'nun ziyaretlerinde, daha önce CHP'ye oy verdiğini söyleyen vatandaşlarla yaşadığı sıcak diyaloglar dikkat çekti.

Karşıyakalıların mevcut belediyecilik hizmetlerinden memnun olmadığını belirten Çiftçioğlu, "Daha önce AK Parti'ye oy vermediğini söyleyen birçok vatandaşımız, bu seçimde tercihini bizden yana kullanacağını belirtti. Karşıyaka'da değişim talebi sokağa yansıyor" dedi. Saha ziyaretleri sırasında yerel seçimlerde partiye değil kişiye oy vereceklerini aktaran Karşıyakalılar, mevcut belediye hizmetlerinin yetersizliğinden yakındı. Çiftçioğlu, Karşıyaka'nın temel belediyecilik hizmetlerine bile hasret kaldığını ifade ederek, "Karşıyaka daha güzelini, daha iyisini hak ediyor. Karşıyaka'da belediyecilik açısından gerçekten kötü bir durum var. Biz, tüm bunları düzeltmek için varız" dedi.

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