‘Gençlerin hayalleriyle vizyonumuz genişliyor’

AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, Türkiye'nin en genç milletvekili Zehra Nur Aydemir ile birlikte partisinin Konak Gençlik Kolları Başkanlığının organize ettiği, 'Gençlik Aşkıyla İzmir' buluşmasına katıldı. Yerel seçim takvimini gençliğin enerjisi ve heyecanı ile geriye sardığını belirten Çankırı, "Gençler tüm yolculukların en önemli hüneridir. Hayallerinizle vizyonumuz daha da genişliyor" dedi.

'TAKİP EDİYORLAR'

AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, yerel seçim atmosferinde sahada proje bazlı mesaisine devam ediyor. Çankırı yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: "Bir neslin kendisinden sonra gelen nesle tepeden bakması kadar absürt bir durum olamaz. Çünkü nasıl ki tarih içinde bulunduğu koşullara göre değerlendiriliyorsa gelişen teknoloji ve internetle de gençler artık daha fazla kitleyi takip edebiliyor. Gençler tüm yolculukların en önemli hüneridir. Hayallerinizle vizyonumuz daha da genişliyor Bu sebeple Z Kuşağı aslında çok parlak bir nesil."