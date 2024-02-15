İzmir’deki milyarlık vurgunda akılalmaz savunma: Ben de paramı kaptırdım

Türkiye, İzmir'de yaşanan 5,1 milyar liralık vurguna kilitlendi. Ocakçı Holding'in sahibi Sedat Ocakçı, yüzde 17 kar vaadiyle binlerce kişiden 5,1 milyar lira toplayarak adeta bir servet elde etti. Ocakçı'nın bir anda ortadan kaybolması ve şirketin tabelalarının indirilmesi üzerine dolandırıldığını anlayan mağdurlar, hemen polise gitti. Başlatılan soruşturma kapsamında Ocakçı Holding'e ait şirketlere baskın düzenlendi.

Yurt dışın kaçma hazırlığı yapan Sedat Ocakçı ile eşi Seçilay Ocakçı ise Adana'da saklandıkları evde yakalandı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin, satışını yaptıkları token ile kripto piyasalarında para kazandıracaklarını vaat ettiği, ayrıca dron fabrikası kurarak da yine kar sözü verdikleri öğrenildi. Şüphelilerin 3 bin 100 kişiden yaklaşık 5 milyar 123 milyon TL para topladıkları iddia edildi.

FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLMİŞ

Soruşturma kapsamında elde edilen detaylar, şoke etti. Sedat Ocakçı'nın 2019'da TSK'dan ihraç edilen üsteğmen olduğu belirlendi. Şirketin genel müdür yardımcısının ise emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan olduğu tespit edildi.

BİRLİKTE GÖREV YAPMIŞLAR

Vekâleten Kırklareli 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı ve Narlıdere İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı olarak görev yapan Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan'ın YAŞ kararı ile 2022'de emekli edildiği öğrenildi. Alkan'ın Narlıdere İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı olarak görev yaparken Sedat Ocakçı'nın da aynı yerde üsteğmen olarak görev yaptığı tespit edildi. Sedat Ocakçı'nın 2017 yılında Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında önce açığa alındığı, 2 yıl sonra da ihraç edildiği belirtildi. Alkan'ın, emekli olduktan sonra holdinge bağlı şirketlerden Metayıldız'ın genel müdür yardımcılığı görevini yürüttüğü kaydedildi.

İFADESİ 'PES' DEDİRTTİ!

Soruşturma kapsamında tutuklanan emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan'ın ifadesi ise şaşkına çevirdi. SABAH'ın ulaştığı bilgiye göre Emekli Tuğgeneral Rıfat Alkan ifadesinde adeta polislerin aklıyla alay etti. Alkan'ın pişkin savunması 'bu kadarına da pes doğrusu' dedirtti. Alkan ifadesinde, "Narlıdere İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı olarak görev yaparken Sedat Ocakçı emrimde çalışıyordu. Oradan tanıyorum" dedi.

"BEN DE 4 MİLYON LİRA PARAMI ALAMADIM"

Kendisinin de mağdur olduğunu söyleyen Alkan, Ocakçı ile olan ilk iş görüşmesini bir otelde yaptıklarını dile getirdi. "Otelin bir katını komple kiralamışlardı. Burada görüşme yaptık. Çalışmaya başladıktan sonra ben de sisteme dahil oldum. İlk olarak 1 milyon 800 bin lira parayla girdim. Diğer vatandaşlara yüzde 17 kar verirken, bana yüzde 20 kar verdi. Daha sonra emekli aylığım ve şirket maaşımı düzenli olarak ekledim. Param en son kâr payım ile birlikte 2023 Kasım ayında 4 milyon lirayı buldu. Ben de sistemden paramı alamadım. Mağdurum. Şikayetçiyim" dedi. Alkan, Metayıldız'ın Genel Müdür Yardımcısı olduğunu bilmediğini iddia etti.

YATIRIMCILARA TANITIM YAPIYORDUM

Şirkete gelen yatırımcılara tanıtım yaptığını belirten Alkan, "Şirkete gelen yatırımcılara savunma sanayi, insansız kara aracı, VTAL insansız hava aracı, drone ve yapay zeka konularında bilgiler aktarıyordum. Ocakçı Holding'in Ankara'daki ofisinin sorumlusu B.Y.'nin yanına Sedat Ocakçı ile birlikte gitmiştik. Sedat Ocakçı yanlarından beni uzaklaştırarak B.Y. ile toplantı yapardı. Baş başa görüşürlerdi. Ne konuştuklarını hiç bilmezdim" dedi.

15 OCAK'TA 'SANA İHTİYACIMIZ YOK' DEDİ

Sedat Ocakçı'nın kendisine 15 Ocak'ta 'sana artık ihtiyacımız yok' dediğini söyleyen Alkan, "Şirketten ayrılabileceğimi söyledi. Ancak ilk başta resmi işlem yapılmadı. 15 Ocak'tan sonra Sedat Ocakçı ile irtibat kurmadım. 25 Ocak'ta Mersin'e gittim. 31 Ocak 2024'te resmi olarak işten çıkışım yapıldı" dedi.