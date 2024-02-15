Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, sevgililer günü kapsamında "Evlilikte 50'nci yılını doldurmuş çiftler ve engelli çiftler" ile kahvaltıda bir araya geldi. Gaziemir'de bir otelde yapılan programda, AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, Cumhur İttifakı Gaziemir Belediye Başkan Adayı Deniz Doğan ve AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı İsmail Yaşadı da yer aldı.

Aile kavramının önemine değinen Hamza Dağ, 50 yılı aşkındır birlikteliklerini sürdüren çiftlerin gençlere örnek olduğunu vurguladı. Dağ, "Eşlerimiz meşakkatli yolculuğumuzda yüklerimizi alan, yol gösteren öbür yarımızı ortaya koyan kişilerdir. Sevgi bir ailenin temelidir, bugün ne yazık ki boşanmaların çoğaldığı bir dönemde, sizler aslında gençlerimize en güzel örneksiniz" dedi.

ÇEYİZ DESTEĞİ VERİLECEK

Yeni evlenecek sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı çiftlere çeyiz ve düğün hediyesi vereceğini de açıklayan Dağ, "Büyük İzmir'e hizmet etme şerefine nail olduğumuzda bizler yeni evlenecek gençlerimize destek olacak onları evliliklerinin devamı için rehberlik etme noktasında çalışmalar yürüteceğiz. Aile kurumunu önemsiyoruz. Aile kurumunun bu toplumun temel taşı olduğunu düşünüyor ve bu temel taşı olma konusunda bir takım operasyonlarla aile kurumunu yıpratmaya çalışanlar karşısında duruşumuzu çok net ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir belediye başkanı olduğunda, her zaman önceliğinin aile kurumunun devamı olacağını vurgulayan Dağ, "Aileden başlayarak mahalle, ilçe ve Büyükşehir olarak topyekün üstümüze düşeni yapacak eşsiz İzmir'i, eşsiz çocuklara da hak ettiği geleceği inşa edeceğiz. Bizler İzmir'i sevgiyle yöneteceğiz, sevileceğiz ve seveceğiz" dedi.

DEZAVANTAJLI EMEKLİLERE DOĞALGAZ DESTEĞİ

DEZAVANTAJLI bireyleri ve emeklileri de unutmayan Hamza Dağ, müjdeler verdi. Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dağ, özellikle sokağına doğalgaz gelip de evine doğalgaz bağlatamamış Sosyal İzmirim Kart sahibi vatandaşların doğalgaz tesisatlarını belediye bütçesinden karşılanacağını söyledi. Bunun yanında doğalgaz yardımları da yapacaklarını belirten Dağ, "Biz İzmir'im Kart ile dezavantajlı emeklerimize burada yılda 10 bin lira İzmir'im Kart'a yükleyerek hane giderini düşürmek suretiyle hane gelirine destek vermek istiyoruz" diye konuştu.

"ŞU AN EN ÖNEMLİ SORUN TRAFİK"

DÜN akşam televizyon programına konuk olan Hamza Dağ, İzmir'in en önemli sorununun trafik olduğunu söyledi. Dağ, "İzmir'in kronik sorunlarını daha fazla öteleme şansımız yok. Şu an en önemli sorun trafik. 16 tane yapmamız gereken köprülü kavşak var. Konak'tan Karşıyaka'ya kesintisiz raylı sistem projemiz var" dedi. Toplu taşımada 90 dakika uygulamasını geri getireceklerini hatırlatan Hamza Dağ, "Bu sayede hane gelirine günlük 20 liradan, 30 günde 1200 lira katkı sağlayacağız" diye konuştu.

HER İLÇEYE MOLA EVİ

ÜNİVERSİTEYİ kazanan her İzmirli gence bir sefere mahsus olmak üzere 10 bin lira destek vereceklerini müjdeleyen Hamza Dağ, engelli ailelerine de "mola evi" sözü verdi. Dağ, "Mola evlerini yapabildiğimiz kadar yapacağız. Engelli evladı olan anne ve babalar evladını buraya bırakıyor. Burada görevliler, engelli bireye bakıyor, anne ya da baba da sosyalleşmesini yapıyor. Mola evlerini her ilçeye yer bulup yapalım istiyoruz" dedi.