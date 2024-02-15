  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Kuyumcu kavgasını soygun zannettiler

Kuyumcu kavgasını soygun zannettiler

FATİH ŞENDİL
Kuyumcu kavgasını soygun zannettiler
İZMİR'İN Buca İlçesi'nde bir kuyumcu dükkanı içinde yaşanan arbedeyi ve yumruk yumruğa kavgayı gören ve yoldan geçen vatandaşlar soygun sanıp polise haber verdi. Ancak çok geçmeden gerçek ortaya çıktı. İki komşu olan kuyumcu firmasının birbirleri ile kavga ettikleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre kuyumcu Salih Tekinalp ile Engin Kolunalp kavga ediyordu. Vatandaşlar ikiliyi ayırırken, komşu kuyumcu firması sahibi Salih Tekinalp ve yeğenlerinden dayak yediğini iddia eden Engin Koluman, polise giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA