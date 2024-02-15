Kuyumcu kavgasını soygun zannettiler

İZMİR'İN Buca İlçesi'nde bir kuyumcu dükkanı içinde yaşanan arbedeyi ve yumruk yumruğa kavgayı gören ve yoldan geçen vatandaşlar soygun sanıp polise haber verdi. Ancak çok geçmeden gerçek ortaya çıktı. İki komşu olan kuyumcu firmasının birbirleri ile kavga ettikleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre kuyumcu Salih Tekinalp ile Engin Kolunalp kavga ediyordu. Vatandaşlar ikiliyi ayırırken, komşu kuyumcu firması sahibi Salih Tekinalp ve yeğenlerinden dayak yediğini iddia eden Engin Koluman, polise giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.