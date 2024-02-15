Kuzen katili

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Alican H., kuzenine silahı gösterdiği sırada tabanca ateş aldı. Vurulan kuzen Atakan Kaşıkçı kanlar içinde yere yığıldı. Olay önceki gün akşam saatlerinde saat 23.20 sıralarında meydana geldi.

Alican H., kuzenini yanlışlıkla öldürdü.

Aynı sokakta dükkanı olan Alican H. (30), karşısında çalışan kuzeni Atakan Kaçıkçı'nın (44) işlettiği yere gitti. İddiaya göre Alican H., yanında bulunan ve kurusıkıdan bozma olduğu öğrenilen tabancayı kuzenine göstermek istedi.

Atakan Kaşıkçı yaşamını yitirdi

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Ateş alan tabancayla göğsünden vurulan Atakan Kaşıkçı hemen hastaneye kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaşıkçı'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere nöbetçi Savcının talimatı ile İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren kuzen Alican H., sağlık raporu alındıktan sonra İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüphelinin ilk ifadesinde, tabancayı göstermek isterken kuzenini yanlışlıkla vurduğunu söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan Alican H.'nin işlemleri sürüyor.