Ponzi tutuklusu emekli generalden pişkin savunma

İZMİR'DE yüzde 17 kar vaadiyle kandırdığı insanlardan 5.1 milyar toplayarak vurgun yapan Ocakçı Holding'in sahibi Sedat Ocakçı (34) ile eşi Seçilay Ocakçı (30) ve Genel Müdür Yardımcısı emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan'ın aralarında bulunduğu 27 şüpheli tutuklandı. Yeni Asır, Rıfat Alkan'ın ifadesine ulaştı.

'BEN DE MAĞDURUM'

OCAKÇI Holding'e bağlı Metayıldız'ın Genel Müdür Yardımcısı olduğundan haberi olmadığını iddia eden Alkan, "Metayıldız'ın Genel Müdür Yardımcısı olduğumu bilmiyordum. Sisteme 1.8 milyon lira ile giriş yaptım. Emekli maaşımı ve şirketteki maaşı düzenli olarak ekledim. Kar paylarım ile birlikte Kasım 2023'te param 4 milyon liraya ulaştı. Bu paramı sistemden ben de çekemedim. Ben de dolandırıldım, şikayetçiyim" dedi.

Alkan, Sedat Ocakçı'yı, Narlıdere İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı olarak görev yaparken tanıdığını söyledi. Şirkete gelen yatırımcılara tanıtım yaptığını belirten Alkan, "Şirkete gelen yatırımcılara savunma sanayi, insansız kara aracı, VTAL insansız hava aracı, drone ve yapay zeka konularında bilgiler aktarıyordum. Ben onların ne konuştuklarını hiç bilmezdim" dedi.

CEYHAN TORLAK