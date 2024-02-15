Sendikadan Soyer’e ültimatom

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nde yine bir ikramiye krizi patlak verdi. Belediye Şirketi İZENERJİ'de çalışan 10 bin işçinin ikramiyeleri öngörülen süre içinde yatmayınca hem örgütlü sendika hem de işçiler tepki gösterdi. Belediye yönetimini şirketler arasında ayrımcılık yapmakla suçlayan DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 2 ve 9 No'lu şubelerden yapılan ortak açıklamada, "Bizler hiçbir siyasi kavganın parçası veya tarafı değiliz. Belediye başkanlığı adaylık sürecinde yaşanan sıkıntının sorumlusu biz emekçiler değiliz. Bu sıkıntılar bizlere mal edilmemeli" denildi.

ERTAN GÜRCANER