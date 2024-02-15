Yeşil sahaların Nurgül ablası

İZMİR'DE yeşil sahaların ilk kadın saha sağlık görevlisi olan Nurgül Tüngür, spora olan ilgisi ve tavsiyeler üzerine başladığı görevini tüm zorluklara rağmen sürdürüyor. Kendisine gelen eleştirilere kulak asmayan Tüngür, "Bir olalım beraber olalım. Kadın erkek birlikte görevlerin üstesinden gelelim" diyor. İzmir'de yaşayan Nurgül Tüngür (28), arkadaşının kendisine ilettiği 'maçta sağlık ekibi olarak görev yapma' talebini olumlu kabul ederek amatör maçların 'ilk kadın saha sağlık görevlisi' unvanıyla yeşil sahalara adımını attı.

O dönem saha sağlık görevlileri arasında tek kadın konumunda bulunan Tüngür, eleştirilerle karşılaştığını ifade etti. Genç kadın, sahalarda 10 yılı geride bıraktı. Nurgül Tüngür, zaman içerisinde bir dernek kurup sağlıkçı öğrencileri bünyesinde topladı.

BİR DERNEK KURDU

İLK başta tenis maçlarına sağlıkçı olarak gittiğini aktaran Tüngür, "Bu işe başladığımda sahalarda kadın sağlıkçı yoktu. İlerleyen yıllarda kızları da derneğimize almaya başladık. Bu şekilde kadın sağlıkçıları alana kazandırmış olduk" diye konuştu. Nurgül Tüngür'ü gören diğer kadın arkadaşlar da sahalarda görev almaya başladı.