CHP’de çatlak büyüyor

CHP'NİN gergin başlayan İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yuhalanırken, tanıtıma katılmayan parti lideri Özgür Özel'in koltuğu boş kalmıştı. Özel, CHP'nin İzmir belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısına geldi ama bu kez yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer ve mevcut ilçe belediye başkanları toplantıya katılmadı. Özel'in aday tanıtım toplantısına 24 saatten az bir zaman kala Karaburun Belediye Başkan adayı Nurşen Balcı'nın adaylığını geri çekmesini söyleyip yerine mevcut belediye başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın elini kaldırması da şaşkınlık yarattı. CHP'deki çatırdamalar İzmir'de de sürüyor. MYK'dan 5 dakika önce aday gösterilmeyeceğini öğrenen ve 'En hafif deyimle siyasi nezaketsizlik' yorumunu yapan Soyer de partisinin aday tanıtım toplantısına katılmadı. Aday gösterilen Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin dışındaki diğer CHP'li ilçe belediye başkanları da toplantıya katılmadı.