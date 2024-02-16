‘Gerçek sevgi hizmet etmenin mutluluğunda’

AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde karanfil dağıttı. Çankırı "Sevgi hizmet etmenin mutluluğunda" diyerek, "Şıpsevdi olmadık, milletine gönülden sevgiyle bağlananlardan olduk" mesajını verdi.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Günün ilk programını Ege Karedeniz Dernekleri Federasyonu yönetim kurulu ve üyeleriyle gerçekleştiren Çankırı'ya katılımcılar 31 Mart'ta tam destek sağlayacaklarının sözünü verdi. Çankırı ardından 12 yıldır kentte sosyal yardım işlerinde adından sıkça söz ettiren İnsan İçin Umut Derneği'ni ziyaret etti. İzmir'de çarpık kentleşme neticesinin en çok Konak'ta dezavantajlı bölgeler doğurduğunu belirten Dernek Başkanı Menşure Gökçe, ilçeye vizyon kazandıracak her projeyi desteklediklerini söyledi.

Başkan Adayı Çankırı, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne ithafen Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlara karanfil dağıttı. Caddeyi karış karış gezerek genç, yaşlı, kadın erkek demeden herkese karanfil dağıtan Çankırı'ya girdiği kafelerde ilgi oldukça yoğundu. Klarnet eşliğinde 'duyanlara duymayanlara' isimli parçasına eşlik etti, "Konak hizmetle tanışacak. Duyanlar duymayanlara anlatsın" demeyi ihmal etmedi.