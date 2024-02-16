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İzmir'de susuzluk alarmı! Bu yaz zor geçecek

İzmir'de beklenen yağışların gerçekleşmemesi, kentteki içme suyu ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı'nda endişe yaratıyor. Barajın doluluk oranının düşmesiyle birlikte kuraklık tehlikesi artıyor. Yaz aylarında yaşanabilecek olası kuraklık için bilim insanları uyarıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, yağışların azlığı nedeniyle Tahtalı Barajı'nın yaz aylarında tehlike altında olduğunu belirtti. Yaşar, su tasarrufunun önemini vurgulayarak, kuraklık riskine karşı tedbirli olunması gerektiğini ifade ediyor.

SABAH
İzmir’de susuzluk alarmı! Bu yaz zor geçecek

İklim değişikliği İzmir'i vurdu. İzmir'in içme suyu ihtiyacının yüzde 37'lik bölümünü sağlayan Tahtalı Barajının Şubat ayının ortalarına gelinmiş olmasına rağmen halen daha beklenen yağışları alamamış olması bir önceki yıla göre barajdaki doluluk oranlarının ciddi anlamda düşmesine neden oldu.

ENDİŞE YARATTI

Bilim insanlarının iklim krizinden en fazla etkileneceği kentlerden biri olacağını belirttiği İzmir'de içme suyunu sağlayan Tahtalı Barajı'nda su seviyesinin önceki yıllara göre düşük olması endişe yarattı. Tahtalı Barajında 2022 yılının Şubat'ında su seviyesi 179 milyon 925 bin metreküp iken 2023 yılında bu seviye 118 milyon 384 bin metreküpe inmişti. Geçtiğimiz yıl yaz mevsiminde günlük su tüketiminin 680 bin metreküpe düştüğü barajda uzmanlara göre de bu tarihten itibaren düşecek yağışların barajın su seviyesini olumlu etkilemesi beklenmiyor.

BU YIL HALA YÜZDE 32'YE ÇIKAMADI

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, ciddi bir kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya olduğumuza dikkat çekti. Prof. Yaşar son yağan yağmurların baraja ancak yüzde 1 etki ettiğini ifade etti. Yaşar, Tahtalı Barajı'nda kritik bir düşüş olduğunu belirterek, "2022 yılında Tahtalı Barajı doluluk oranı yüzde 60 civarındaydı. 300 milyon metreküpün yüzde 60'ının dolması ciddi bir oran. 2023 yılında ise bu oran yüzde 42'ye düştü. Bu yıl hala yüzde 32'den çıkamadı. Kasım ayında yüzde 28'lere düşmüştü. Kasım ayında güzel yağışlar almasına rağmen İzmir, yüzde 32'den yukarı çıkamadı. İstanbul'un durumu iyi ancak İzmir yüzde 32'den yukarı çıkamaz. Bu da gelecek yıl su seviyesinin yüzde 20'lere düşmesi anlamına geliyor. Suyu Tahtalı'dan günlük 250 bin metreküp olarak kullanıyoruz. Bu da yüzde 20'lere tekabül ediyor. Bu yaz itibariyle Tahtalı Barajı'nda tehlike bekliyor. Su tasarrufu hepimiz için önemli hale geliyor. Bu yıl kuraklık açısından çok tehlikeli" dedi.

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