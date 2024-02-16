İzmir’deki taksici Oğuz Erge cinayetinin zanlısı hakim karşısına çıkıyor! Delil Aysal ne ceza alacak?

Son dakika İzmir haberleri...1 Şubat'ta saat 03.30 sıralarında, İzmir'in Gaziemir ilçesinde meydana gelen olayda Delil Aysal, evli ve 2 çocuk babası Oğuz Erge'nin kullandığı taksiye bindi. Cebinden para çıkarma bahanesiyle tabancayı çıkaran ve Erge'yi 3 kurşunla öldüren Aysal, saklandığı evde yakalandı.

Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. İddianame, 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede Aysal için 'nitelikli kasten öldürme', 'nitelikli yağma' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarından, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Erge'yi 3 kurşunla öldüren Aysal bugün hakim karşısına çıkıyor. Peki Aysal ne kadar ceza alacak?

AYSAL'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sanık Delil Aysal'ın savunmasında ailesiyle yaşadığı sıkıntılardan bunaldığını, kendisini öldürmek için dışarı çıktığını söylediğine yer verildi. Aysal ifadesinde olayda kullandığı silahı kimden aldığını hatırlamadığını, taksi ücretini kredi kartıyla ödemek istediğini, taksicinin pos cihazının şarjının bittiğini söylemesi üzerine ücreti daha sonra ödemeyi teklif ettiğini ancak Erge'nin "şimdi ödemen gerekiyor" dediğini ileri sürdü.

Aysal, olayı bir anlık sinirle gerçekleştirdiğini savunarak, "Biraz ilerledikten sonra pişman olup döndüm. Taksiciye ait telefonu alarak 'kızım' diye kayıtlı numarayı arayıp durumu anlattım. 112'yi aramadım." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Taksici Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal için müebbet hapis istemi