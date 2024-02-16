Yok böyle satış

Balçova Belediyesi'nde 3 dönem Mehmet Ali Çalkaya ve bir dönem de eşi Fatma Çalkaya başkanlık yaptı. İki isim de CHP tarafından bu seçimde aday gösterilmedi. Bunun ardından Başkan Fatma Çalkaya'dan çok manidar bir adım geldi.

ETİK BULUNMUYOR

İzmir'de 30 ilçede belediye lojmanında yaşayan tek başkan Fatma Çalkaya ve eşi Mehmet Ali Çalkaya'ydı. Başkan Fatma Çalkaya, aday gösterilmeyince Korutürk Mahallesi'nde lojman olarak kullandıkları daire ile alt katında misafirleri için kullandıkları daireyi satmak için harekete geçti.

2020 yılında Meclis'te çeşitli belediye gayrimenkulleriyle birlikte burası için de alınan ancak 3.5 yıldır yerine getirilmeyen satış kararının şimdi uygulanması için geçtiğimiz günlerde Belediye Encümeni'nden fiyat tespiti yapılarak satışa çıkarılması istendi. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün konuyla ilgili hazırladığı talep yazısında satışın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 13. maddesince yapılacağı kaydedildi.

YAKINLARI MI ALACAK?

Bu durum Balçova'da belediye koridorları ve siyaset dünyasını hareketlendirdi. Başkan Çalkaya'nın bu lojman ve misafirhanelerini giderayak satışa çıkarması hem bürokratlar hem de meclis üyeleri arasında rahatsızlık yarattı. Giderayak yapılacak böyle bir satışın 'etik' olmadığı vurgulandı. 2886 Sayılı kanun çerçevesinde yapılan satışlarda belediye başkanlarının ihaleyi gerekçe göstermeden iptal etme yetkisi olduğuna dikkat çekilirken bu dairelerin Çalkaya çifti veya işaret edecekleri bir yakınları tarafından mı satın alınmak istendiği yönünde soru işaretleri oluştu.

DAHA ÖNCE DE DENENDİ

FATMA Çalkaya'nın daha önce bu lojman ve misafirhaneyi içinde yaşayanlara yani kendilerine öncelik tanınacağı için lojman olarak satmak istediği ancak burasıyla ilgili belediye meclisinden resmi olarak 'lojman olarak kullanılması' kararı alınmadığı için bu statüde satışa çıkarılamadığı kaydedildi. Bu defa satışın 2886 sayılı yasa çerçevesinde yapılarak bu pürüzün aşılmak istendiği ifade edildi.