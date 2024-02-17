Alsancak teknolojinin merkezi olacak

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ve AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş ile İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

'KRONİK SORUNLAR VAR'

Dağ, Özgener ve yönetim kurulu üyelerinin yıllardır İzmir'in meseleleriyle dertlendiğini, kendilerinin de ellerinden geldiğince onlara destek olmaya gayret ettiklerini söyledi. İzmir'in tarih boyunca ticaretin merkezi konumunda yer aldığına işaret eden Dağ, "İzmir, özellikle deniz ticaretiyle birlikte büyümeye başladı ve tarih boyunca hep böyle ilerledi. İzmir için çok daha önemli işlerin başarılması gerekiyor ama önceliğimiz kronik hale gelmiş sorunları çözüme kavuşturmak olacak. Bunun başında ulaşım ve trafik geliyor. Ticaret anlamında bunu birlikte başarmak zorundayız. İkincisi İzmir'de teknokentler ciddi anlamda ilerledi. Biz Alsancak Limanı arkasındaki bölgeyi, Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nü de entegre ederek burayı bilişimin, Teknokent'in merkezi yapabiliriz. Alt yapımız var. Bu bir nevi bacasız fabrikadır" dedi. Sağlık turizmi ile ilgili önemli projeler geliştireceklerini vurgulayan Dağ, bu alanda doğayı koruyacak çalışmaların da yapılacağını dile getirdi.

MESLEK KURSLARI

Organize Sanayi Bölgeleri'ndeki ara eleman sorunu ile ilgili de bilgiler veren Dağ, "Meslek Liseleri ile ilgili hükümet bir çalışma yapıyor ama burada bizim belediye olarak da kesin bu işin içine girmemiz lazım. Aslında Türkiye genelinde belediyelerin girmesi lazım. Belediyelerin acilen bu işe girmesi lazım. Meslek kursları konusunda biz hükümetle yarışacağı onda şüphe yok" dedi. Ceyda Bölünmez Çankırı da İzmir'in sorunlarını çözmek için yola çıktıklarını vurgulayarak, kentin hak ettiği değere ulaşması için projeler hazırladıklarını ifade etti.

'TİTİZLİKLE ÇALIŞILIYOR'

İZTO Başkanı Mahmut Özgener ise "Hamza Bey'in proje lansmanında bizzat bulundum. İzmir'e değer katacağına inandığım çok önemli çalışmaları gündeme getirdi. Gerçekleştirdiğinde şehrimize hem ekonomi hem istihdam alanında önemli katkılar sağlayacak konuları paylaştı. Baktığınızda üzerinde de çok titizlikle çalışıldığını hemen anlıyorsunuz. İnşallah İzmir önemli projeleri bu şekilde kazanacaktır" değerlendirmesinde bulundu. Dağ, ardından Karşıyaka'daki Bostanlı Kapalı Pazaryeri'ndeki Erzurum Çağ Kebabı ve Gastronomi Günleri programına katıldı.

'EŞSİZ İZMİR MARKASI'

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Erzurum Tortumlular Derneği'nin düzenlediği 'Erzurum Cağ Kebabı ve Gastronomi Günleri' etkinliği katıldı. İzmir'i tüm dünyanın konuşacağı marka kent haline getireceklerine dikkat çeken AK Partili Hamza Dağ, "Ben bu şehri Türkiye'de veya başka ülkelerin şehirleriyle karşılaştırma içerisine girmiyorum. Bizler, İzmir'i İzmir'in önem verdiği hususlarla yöneteceğiz. 'Eşsiz İzmir' markasını hep birlikte tüm dünyada herkesin konuştuğu bir marka haline getireceğiz. 'Eşsiz İzmir'i dünyada herkes duyacak, bunu hep beraber yapacağız" diye konuştu. Erzurum'un yöresel halk oyunları ekibini izledikten sonra stantları gezen Dağ, sonrasında vatandaşlarla sohbet etti. Dağ, sonrasında Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.