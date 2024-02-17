CHP’de büyük kavga

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki akşam Genel Başkan Yardımcıları ve İzmir Milletvekilleri Murat Bakan ve Deniz Yücel ile birlikte Bakan'ın evinde Büyükşehir'e gidecek meclis üyeleri aday listesi için toplantı yaptığı ve toplantıya İl Başkanı Şenol Aslanoğlu çağırılmadığı iddiaları ortalığı karıştırdı.

İDDİASINI YALANLADI

Aslanoğlu'nun toplantıya katılmadığı iddialarının kamuoyuna yansımasının ardından CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu açıklama yaptı ve "Süreç genel başkanımızın kurultayda söz verdiği gibi ilerlemiyor galiba. Parti tüzüğümüzün ve yönetmeliklerimizin takipçisi olacağız. Umarım haberler doğru değildir çünkü il başkanımıza, parti tüzük ve yönetmeliklerimize sahip çıkacak bu süreçte pek de kimse kalmadı" dedi.

Ancak Nalbantoğlu'na Aslanoğlu'ndan yalanlama geldi. Aslanoğlu, '4'lü zirve' iddiasını yalanlarken, "Dün gece 23.30'a kadar Genel Başkan ile birlikteydim. Öncesinde Murat Bakan, Deniz Yücel ve Genel Başkan ile birlikte anketlere dair sunum izledik. Hatta bir kısmına Genel Başkan Yardımcılarımızdan Gökçe Gökçen de katıldı. Meclis üyesi listelerine dair hiçbir şey konuşulmadı. Genel başkanla meclis üyesi listesi konuşulmaz zaten" dedi.

'ARAMASINI BEKLERDİM'

YEMEKLİ toplantıya ev sahipliği yapan Bakan ise, Nalbantoğlu'nun açıklamalarına anlam veremediğini söyledi. Bakan, "Milletvekilimiz Rıfat Bey'in konunun teyidi için beni aramasını beklerdim. İl başkanımız görevinin başındadır. O'na birisinin sahip çıkmasına gerek yoktur. Meclis üyelerinin belirlenmesi konusuna gelince, böyle bir gündem hiçbir zaman toplantıda olmamıştır" diye konuştu.